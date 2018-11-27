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27.11.2018,  
12:22
Текст:  Николай Грищенко

Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео

Новую бронетехнику морпехов можно увидеть в видеоролике, посвященном Дню морской пехоты России.

На кадрах видео Минобороны показаны в действии модернизированные плавающие бронетранспортеры БТР-82А. Этот БТР отличается от предыдущей машины повышенной живучестью и оснащен новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "ТРОНА-1" и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что кроме новых бронетранспортеров соединения морской пехоты оснащаются беспилотными летательными аппаратами, современными артиллерийскими комплексами и системами. Морские пехотинцы, как подчеркнул адмирал, также осваивают пятый океан - совершают прыжки с парашютом, и отрабатывают навыки десантирования в водную среду.

"В ходе воздушно-десантной подготовки военнослужащие совершают прыжки с различных типов самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации, в сложных метеоусловиях, с разных высот, на не оборудованные площадки приземления. В полной мере отрабатываются вопросы приводнения", - сообщил Владимир Королев.

О выучке морпехов также свидетельствует тот факт, что нынешнем году более 170 подразделений морской пехоты успешно выполнили задачи в составе антитеррористических групп на борту кораблей и судов обеспечения ВМФ в различных районах Мирового океана.

Кстати

В России стартовала патриотическая эстафета "Звезда морского пехотинца". Суть акции заключается в творческом повествовании о службе морских пехотинцев Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии в разных уголках страны. Эстафета, начавшись с Балтийского флота, передается морским пехотинцам Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии.

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