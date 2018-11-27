Обвиняемый в нападении на автобус "Боруссии" получил 14 лет тюрьмы

В Дортмунде состоялось судебное заседание по делу гражданина Германии российского происхождения Сергея В., атаковавшего автобус футбольного клуба "Боруссия" в апреле прошлого года.

Как сообщает DPA, он был признан виновным в покушении на убийство 28 человек. В результате суд вынес ему приговор в виде тюремного заключения сроком на 14 лет.

Напомним, инцидент произошел за пару часов до матча Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". Около автобуса дортмундцев, направлявшегося на стадион, прогремело три взрыва. Игрок немецкой команды Марк Бартра был доставлен в госпиталь с переломом лучевой кости руки.