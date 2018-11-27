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27.11.2018 17:20
Рубрика: Спорт

Обвиняемый в нападении на автобус "Боруссии" получил 14 лет тюрьмы

Текст: Артур Нанян

В Дортмунде состоялось судебное заседание по делу гражданина Германии российского происхождения Сергея В., атаковавшего автобус футбольного клуба "Боруссия" в апреле прошлого года.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
Мотивом подрыва автобуса ФК "Боруссия" оказалась нажива

Как сообщает DPA, он был признан виновным в покушении на убийство 28 человек. В результате суд вынес ему приговор в виде тюремного заключения сроком на 14 лет.

Напомним, инцидент произошел за пару часов до матча Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". Около автобуса дортмундцев, направлявшегося на стадион, прогремело три взрыва. Игрок немецкой команды Марк Бартра был доставлен в госпиталь с переломом лучевой кости руки.

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