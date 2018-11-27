Опрос: Почти 70% немцев выступают за более тесное сотрудничество с РФ

Большинству немцев Россия нравится больше, чем США. Как следует из опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center и немецким Фондом Körber-Stiftung, 70 процентов жителей Германии хотят, чтобы ФРГ активнее сотрудничала с РФ, в то время как за расширение связей с США высказался лишь 41 процент респондентов (а 47 процентов даже хотели бы их сократить). Своим заокеанским партнерам немцы также предпочли Великобританию (55 процентов), Китай (67 процентов) и Францию (82 процента).

Американцы, наоборот, выступают против более тесных связей с Россией. Этой точки зрения придерживаются 58 процентов опрошенных, за развитие сотрудничества выступили 35 процентов респондентов. Китай в качестве партнера жителям США нравится гораздо больше (59 процентов). И, конечно же, они хотят установить более тесные связи с Великобританией (78 процентов), Францией (73 процентов) и Германией (70 процентов).

В настоящее время своим главным партнером немцы считают Францию (61 процент), США занимают второе место (35 процентов). А вот для американцев Германия оказалась не столь важна, лишь 9 процентов респондентов назвали ее важным внешнеполитическим партнером, отдав предпочтения Соединенному Королевству, Китаю, Канаде, Израилю, Мексике и даже России.

Опрос проводился методом телефонного интервью в сентябре 2018 года.