Овечкин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ

Россиянин Александр Овечкин вышел на 15-е место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

В понедельник клуб "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает Овечкин, на выезде обыграл "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась со счетом 4:1. Российский нападающий забросил одну шайбу и теперь на его счету 625 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Столько же шайб у завершивших карьеру Джерома Игинлы и Джо Сакика.

На 14-й строчке в списке лучших бомбардиров расположился канадец Дэйв Андрейчук, который забросил 640 шайб и завершил карьеру. На первой позиции находится канадец Уэйн Гретцки, у него 894 шайбы.