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27.11.2018 11:23
Рубрика: Власть

Патрушев назвал инцидент в Керченском проливе нарушением морского права

Текст: Иван Петров
Незаконное пересечение российской границы украинскими кораблями - это грубейшее нарушение морского права и провокация. Такое мнение высказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, произошедшее в минувшее воскресенье в Керченском проливе, безусловно, является грубейшим нарушением международного морского права и выглядит как спланированная провокация.

Секретарь Совбеза РФ отмечает, что президент Украины Петр Порошенко сделал военных моряков разменной картой в своей политической игре. "Порошенко и его соратники готовы идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти, которые, как известно, в нынешних условиях невелики", - цитирует Николая Патрушева еженедельник "Аргументы и факты".

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По словам секретаря Совбеза, провокацией на границе Петр Порошенко в очередной раз подтвердил, что "в отсутствие внятной предвыборной программы намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз".

"Одним словом, действия Киева стали постоянным источником угроз, а этот инцидент на море - еще одной строчкой в списке преступлений киевских властей", - добавил секретарь российского Совбеза.

Патрушев также прокомментировал введение военного положения на Украине. "С частичным ограничением прав и свобод своих граждан после введения военного положения возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины", - сказал он.

Напомним, три корабля военно-морских сил Украины в минувшее воскресенье нарушили российскую границу, после чего попытались без уведомления пройти под Крымским мостом. Сделать это им не дали российские пограничники. Однако украинские военные не выполнили законных требований погранслужбы ФСБ России и не удалились в обратном направлении, а стали опасно маневрировать. В итоге один из украинских кораблей подвергся тарану, после чего все украинские моряки были задержаны. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли госграницу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ".

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"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а по факту нарушения госграницы России было возбуждено уголовное дело.

Всего за нарушение госграницы были задержаны 24 моряка, суд в Крыму изберет им меру пресечения 27 ноября. Трое украинских военнослужащих получили незначительные травмы мягких тканей, их госпитализировали в керченскую горбольницу.

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