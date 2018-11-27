Пересадку почек 7 пациентам по принципу "домино" впервые провели в Европе

Уникальную операцию провели врачи клинки "Медикана" в Стамбуле. Они провели перекрестную пересадку почек сразу 7 пациентам. Это первый случай в истории донорства и трансплантации органов в Европе, когда одновременно оперировали 14 пациентов, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что одновременно работу вели 22 врача, которые находились в семи операционных палатах. Смысл операции по принципу "домино" в том, что кто-то из генетически несовместимой пары может предоставить свою почку другой паре либо воспользоваться их органом.

"Сегодня - счастливый день для нас, который стал не только поворотной точкой в истории турецкой медицины, но истории трансплантологии органов в целом", - прокомментировал итоги операции профессор Мурат Тунджер.

Он добавил, что поиск новых методов работы продиктован желанием спасти как можно больше пациентов, которые страдают от отказа органов.