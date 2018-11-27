Появились постеры и трейлер киноэссе Жан-Люка Годара "Книга образов"

Коллаж интеллектуальных и кинематографических впечатлений - в трейлере "Книги образов" Жан-Люка Годара.

Великий экспериментатор, политический эксцентрик и концептуальный философ кино Жан-Люк Годар ("На последнем дыхании", "Моцарт навсегда", "Прощай, речь 3D") в мае 2016 года начал создавать шестичастную структуру своего нового проекта "Книга образов" (рабочие название "Образ и речь", "Проба синего", "Большая (черная) картина" и др.).

По словам самого Годара, проект - это пять пальцев-сегментов. Первый - копии/ремейки, второй - война, третий - строка из стихотворения поэта Рильке ("Эти цветы между рельсами в беспорядочном вихре путешествий"), четвертый - книга Монтескье "Дух законов", пятый - фильм режиссера Майкла Сноу "Центральный регион" 1971 года.

И шестой, связующий все сегмент - любовь между мужчиной и женщиной из фильма "Земля" 1930 года Александра Довженко.

На премьере в Каннском фестивале для картины, полностью состоящей из монтажной работы, без сценария, сюжета и актерского состава, был даже выделен отдельный приз - "Особая пальмовая ветвь".

Любопытен был и формат пресс-концеренции Годара, который считает Каннский фестиваль слишком буржуазным, из-за чего никогда не приезжает на него - он представлял фильм по FaceTime.

Отметим, что среди мелькнувших любимых образов Годара присутствует и строчка песни Владимира Высоцкого "Идет охота на волков".

Премьера запланирована на 25 января.