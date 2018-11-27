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27.11.2018 20:54
Рубрика: В мире

Популярный британский журналист найден убитым в Ливане

Британский радиоведущий Гэвин Форд найден мертвым в собственном доме в городе Бейт Мери, расположенном к востоку от столицы страны Бейрута.

Как сообщает ливанская газета An-Nahar, сотрудники радиостанции Radio One, где работал Форд, сообщили о исчезновении журналиста в полицию, после того, как он не появился на работе и не ответил на звонки и сообщения.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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По информации телеканала OTV, Форд был задушен, после чего его ударили тупым тяжелым предметом по голове.

Он работал на ливанской станции Radio One с 1995 года, где вел самое популярное в стране утреннее шоу, уточняет BBC. Форд был достаточно популярен - после его гибели в соцсетях появилось множество сообщений от обескураженных поклонников.

Полиция начала расследование. Есть информация об одном задержанном подозреваемом. 

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