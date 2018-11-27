Новые часы Rado из коллекции DiaMaster Ceramos - это абсолютно классический стиль в инновационном исполнении. Модели, выполненные из запатентованного брендом материла Ceramos, представлены в стальном цвете и впервые - в цвете розового золота.

Часы, отливающие металлическим блеском, сохранили классические черты и лаконичность коллекции DiaMaster. Однако их механизмы и корпуса отличаются еще более подчеркнутым минималистичным дизайном. Эти супертонкие модели обтекаемой формы стали новым словом в коллекциях Rado.

Вместо традиционно используемой при изготовлении корпуса часов DiaMaster высокотехнологичной керамики в новых моделях Rado был применен инновационный материал с необычными свойствами - Ceramos. Состоящий на 90 процентов из высокотехнологичной керамики и на 10 процентов из металлического сплава, Ceramos помещается в форму под высоким давлением, а затем подвергается закалке для придания ему окончательной твердости в 1700 Виккерс.

Rado DiaMaster Ceramos.

Соединение высокотехнологичной керамики и металлического сплава стало "податливой глиной" в руках мастеров Rado, позволив бренду, владеющему исключительными знаниями о высокотехнологичных материалах, создать новые цвета: стали и розового золота. Сияние - неотъемлемое свойство самого материала, поэтому оно никогда не поблекнет и корпуса не потеряют свой блеск. Ceramos позволяет создавать тонкий силуэт и при этом обладает практичностью керамики: этот материал не подвержен царапинам, он гипоаллергенный и быстро приходит в соответствие с температурой кожи.

Ceramos стального цвета выглядит прохладным и спокойным, он способен сохранить превосходный внешний вид на долгие годы, а потому является достойной альтернативой настоящей стали. Ceramos цвета розового золота прекрасно смотрится на коже любого оттенка и отлично сочетается с другими металлами и ювелирными изделиями, поэтому особенно эффектно может выглядеть на женской руке.

Самые тонкие автоматические часы Rado DiaMaster Ceramos оснащены особым механизмом без секундной стрелки в целях придания им исключительно изящной формы