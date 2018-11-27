Из-за снегопада в Москве осложнилась дорожная ситуация

Из-за начавшегося в Москве снегопада столичных водителей попросили, по возможности, пересесть на общественный транспорт. В Москве существенно осложнилась дорожная ситуация.
Уровень загрузки, по оценкам сервиса Яндекс.Пробки, в четыре часа дня превысил 7 баллов. К 17.30 уже достиг 8 баллов.
Далее цифры будут расти минимум до 19.00-19.30, освобождаться дороги начнут после 20.00.
Как сообщает столичный департамент транспорта, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы осадки могут продолжаться до утра 28 ноября. В ведомстве напоминают, что в снегопад ухудшается видимость, и, как правило, увеличивается количество ДТП.
Там отметили, что весь общественный транспорт готов к работе в сложных метеоусловиях.
Водителей, которые не могут избежать поездки за рулем, попросили соблюдать повышенную осторожность, держать дистанцию и не совершать резких маневров.