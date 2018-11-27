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27.11.2018 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за снегопада в Москве осложнилась дорожная ситуация

Текст: Светлана Батова

Из-за начавшегося в Москве снегопада столичных водителей попросили, по возможности, пересесть на общественный транспорт. В Москве существенно осложнилась дорожная ситуация.

Уровень загрузки, по оценкам сервиса Яндекс.Пробки, в четыре часа дня превысил 7 баллов. К 17.30 уже достиг 8 баллов.

Фото: Пресс-служба столичного метрополитена
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Далее цифры будут расти минимум до 19.00-19.30, освобождаться дороги начнут после 20.00.

Как сообщает столичный департамент транспорта, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы осадки могут продолжаться ‪до утра 28 ноября‬. В ведомстве напоминают, что в снегопад ухудшается видимость, и, как правило, увеличивается количество ДТП.

Там отметили, что весь общественный транспорт готов к работе в сложных метеоусловиях.

Водителей, которые не могут избежать поездки за рулем, попросили соблюдать повышенную осторожность, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Происшествия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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