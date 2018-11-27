Менеджер воронежского автосалона украл два грузовика шин

В Воронеже задержаны четверо мужчин - их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в региональном ГУ МВД.

Недавно один из подозреваемых работал менеджером в фирме по продаже запчастей - в том числе авторезины. В июле-августе 2018 он подделал документы о продаже шин на 43 миллиона рублей, а товар на двух арендованных через интернет грузовиках вывез на загородный склад. Часть похищенного менеджер и его сообщники успели продать в Воронежской и Курской областях, остальное нашли сотрудники полиции.

- Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), - рассказала официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Трое подозреваемых помещены в СИЗО, четвертый под подпиской о невыезде. За аферу с шинами им грозит до 10 лет тюрьмы.