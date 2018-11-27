Новый военно-транспортный самолет РФ передан на испытания

На воронежском авиазаводе прошла церемония передачи на летно-испытательную станцию первого военно-транспортного самоета Ил-112.

- Специалисты ПАО "Ил" проведут весь комплекс так называемых аэродромных отработок перспективного легкого военно-транспортного самолета. По итогам будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету, - рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомплекса имени Ильюшина.

Ил-112 заменит в войсках устаревший Ан-26. Новый "летающий грузовик" может перевозить пять тонн груза на расстояние в пять тысяч километров, используя грунтовые аэродромы. В Воронеже построены два прототипа: летный и для статических сипытаний. После принятия Ил-112 на вооружение Минобороны и другие ведомства планируют приобрести до 100 таких самолетов.