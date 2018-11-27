Причиной смерти детей под Ярославлем мог стать обогреватель

Причиной смерти трех маленьких детей в селе Медягино мог стать включенный электрообогреватель, сообщили в управлении СКР по Ярославской области.

По уточненным данным, в огне погибли три сестры: семимесячные двойняшки и девочка четырех лет. Их мать ушла в школу за четвертой дочкой, первоклассницей. Она уверяет, что заперла детей одних дома совсем ненадолго.

Огонь полностью уничтожил 50-метровую квартиру. В комнате детей мать оставила включенный электробогреватель - по одной из версий, он и стал причиной пожара.

- У 42-летней женщины есть еще четверо детей, в отношении которых она лишена родительских прав, - рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Кристина Гузовская.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).