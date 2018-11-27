Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

Во Владимирской области школьный автобус на трассе врезался в грузовик, в результате ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП на третьем километре автодороги "Бутылицы - Н. Николаевское" на юге Владимирской области произошло около 07.40.

- Водитель, управляя школьным автобусом ПАЗ, который перевозил 12 детей и одного сопровождающего, при обгоне совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении грузовиком Mercedes, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал один ребенок. Причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции.