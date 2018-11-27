В лобовом ДТП под Иваново пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек в Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регионального УМВД, столкновение произошло поздно вечером 26 ноября в Вичугском районе на загородной трассе.

- Два легковых автомобиля ехали навстречу друг другу, столкнулись, семь человек пострадали, - говорится в сообщении.

По данным очевидцев, в автомобилях находились взрослые с детьми.

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами, у одного из доставленных в больницу - перелом ноги.

Накануне ЧП в региональном УМВД обнародовали статистику аварийности на дорогах. По данным ведомства, в этом году более трети всех погибших в ДТП оказались жертвами водителей, которые находились в состоянии опьянения.

Всего с начала года в авариях с участием водителей в состоянии опьянения погибли 26 человек и 244 получили ранения, в числе пострадавших - 23 ребенка. Половина погибших – это сами нарушившие ПДД водители. При этом ведомство отмечает, что 54 ДТП из 177 произошли вне населенных пунктов, на загородных трассах. В них погибли 13 человек.