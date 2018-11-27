В "Сокольниках" начнет работать "зимнее караоке"

Посетителей столичного парка "Сокольники" порадует "зимнее караоке", сообщает портал m24 со ссылкой на мэрию Москвы.

1 декабря в парке раскинут шатер, где будут установлены датчики голоса. Параллельно будут включаться тепловые пушки, которые будут обогревать шатер.

Кроме того, самодеятельные вокалисты смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее исполнение оперных партий.

Караоке будет работать с 1 по 30 декабря.

Напомним, что 22-24 ноября открыли сезон 20 столичных катков. В эти дни были проведены мастер-классы по фигурному катанию и дискотеки, световые шоу и конкурсы.