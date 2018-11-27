VIP-водитель ответит за аварию с пятью жертвами в Подольске

Обстоятельства крупной аварии в Подольске, в которой погибли пять человек, расследуются в рамках уголовного дела. Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД региона Татьяну Петрову, водителя привлекут к ответственности по 264 статье УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее "РГ" уже сообщала об этой аварии. Она произошла в середине октября на 43 километре Старого Симферопольского шоссе - это территория Подольска. В той аварии на месте погибли четыре человека, впоследствии скончался еще один раненый. Картина произошедшего была ясна почти сразу. Водитель минивэна Mitsubishi остановился на "аварийке", когда в него влетела женщина на Toyota Land Cruiser. 27 ноября появилась информация, что внедорожником управляла "VIP-водитель" - жена одного из высокопоставленных сотрудников полиции региона. В связи с этим блогеры потребовали максимально объективного расследования.

И оно будет проведено. По словам Татьяны Петровой, женщине-водителю предъявлено обвинение. На период следствия она остается под подпиской о невыезде, проводятся необходимые экспертизы.