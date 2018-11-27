Авиакомпании Камчатки отменили полеты на время циклона

На Камчатке отменили все авиарейсы местных линий, сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства региона. Изменения в расписание самолетов внес пришедший в край циклон. Полетам мешает сильный боковой ветер.

Уже сейчас порывы достигают 17 метров в секунду, а вскоре могут усилиться до 25. Перевозчики собираются возобновить работу после улучшения метеоусловий.

При этом межрегиональные рейсы аэропорт в городе Елизово принимает. Взлетно-посадочную полосу постоянно чистят.

"Решение о полетах в край в сложных метеоусловиях авиакомпании принимают самостоятельно. Так, командир экипажа воздушного судна, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск со 159 пассажирами, решил посадить самолет на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске. Рейс из Шереметьево прибыл на Камчатку", - рассказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

Работа других видов транспорта в регионе не нарушена.