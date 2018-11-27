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27.11.2018 05:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Авиакомпании Камчатки отменили полеты на время циклона

Текст: Дина Непомнящая

На Камчатке отменили все авиарейсы местных линий, сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства региона. Изменения в расписание самолетов внес пришедший в край циклон. Полетам мешает сильный боковой ветер.

Из-за непогоды в аэропортах Москвы задержаны более 10 рейсов

Уже сейчас порывы достигают 17 метров в секунду, а вскоре могут усилиться до 25. Перевозчики собираются возобновить работу после улучшения метеоусловий.

При этом межрегиональные рейсы аэропорт в городе Елизово принимает. Взлетно-посадочную полосу постоянно чистят.

"Решение о полетах в край в сложных метеоусловиях авиакомпании принимают самостоятельно. Так, командир экипажа воздушного судна, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск со 159 пассажирами, решил посадить самолет на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске. Рейс из Шереметьево прибыл на Камчатку", - рассказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

Работа других видов транспорта в регионе не нарушена.

Общество Природа Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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