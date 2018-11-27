Новости

Основатель Alibaba вступил в компартию Китая 15:25
Сбербанк сообщил в ЕК об утечке персональных данных своих сотрудников 15:24
В Англии представили золотой шлем короля VII века 15:17
"Енисей" и "Ахмат" сыграют на 18-градусном морозе 15:14
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем 15:07
В Крыму назначен новый вице-премьер 15:06
Эксперт оценил предложение поменять цвет дорожной разметки на желтый 15:00
Дело главы калининградского роддома передали в Москву 14:54
В Новосибирске спасатели потушили пожар на СТО 14:52
Представлено видео посадки зонда InSight на Марс 14:48
Отставной градоначальник Челябинска назначен вице-губернатором 14:45
В Пермском классическом университете произошел пожар 14:41
Савченко оперируют в одной из больниц Киева 14:40
Иркутских должников напугали деревянным туалетом 14:40
В Минске призвали пересмотреть нормативы распределения ввозных пошлин в ЕАЭС 14:35
Видео: В небе над Новосибирском заметили яркий болид 14:35
Критический дефект нашли на стартовом столе космодрома Восточный 14:27
Бельгийский депутат назвал действия России в Керченском проливе правомерными 14:26
Ульяновский автозавод сформулировал манифест бренда 14:23
Названы возможные соперники Нурмагомедова 14:19
Европе и Америке предрекли экстремальные бедствия 14:17
В Антарктиде обнаружили следы крупной катастрофы возрастом 3980 лет 14:16
Что ожидают в Минске от международного форума в области IT и образования 14:05
Главы СВР России и КГБ Беларуси обсудили развитие партнерства спецслужб 14:00
Кудрин оценил потенциал российской экономики 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Критический дефект нашли на стартовом столе космодрома Восточный

Критический дефект обнаружен на стартовом сооружении ракеты "Союз-2" космодрома Восточный. Об этом говорится в договоре подряда, опубликованном на сайте госзакупок.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Запуск спутника "Метеор-М" с Восточного отложен до 2019 года

"Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. - 16.000 выполнен не по проект 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический", - цитирует РИА Новости фрагмент документа.

Кроме того, имеются протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки. Проблемы выявлены и на центральном распределительном пункте.

Напомним, в сентябре под стартовым столом на Восточном обнаружили пустоты. На их ликвидацию направили 4,57 млн рублей. Бетон, как сообщалось, некачественно залил прежний подрядчик. В "Роскосмосе" при этом заверили, что инцидент не повлияет на дату предстоящего пуска, он должен состояться 26 декабря.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
В Кремле ответили на предложение США о переговорах Путина и Порошенко
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Голосование в Верховной раде сопровождалось драками и нецензурной бранью
Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров