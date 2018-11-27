Критический дефект нашли на стартовом столе космодрома Восточный

Критический дефект обнаружен на стартовом сооружении ракеты "Союз-2" космодрома Восточный. Об этом говорится в договоре подряда, опубликованном на сайте госзакупок.

"Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. - 16.000 выполнен не по проект 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический", - цитирует РИА Новости фрагмент документа.

Кроме того, имеются протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки. Проблемы выявлены и на центральном распределительном пункте.

Напомним, в сентябре под стартовым столом на Восточном обнаружили пустоты. На их ликвидацию направили 4,57 млн рублей. Бетон, как сообщалось, некачественно залил прежний подрядчик. В "Роскосмосе" при этом заверили, что инцидент не повлияет на дату предстоящего пуска, он должен состояться 26 декабря.