Власти Камчатки попросили военных обследовать затонувший сухогруз

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к командующему Тихоокеанским флотом Сергею Авакянцу с просьбой обследовать потерпевший крушение в Охотском море сухогруз "Анатолий Крашенинников". Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

После изучения затонувшего корабля станет ясно, можно ли продолжить поиски пропавших членов экипажа: капитана, вахтенного помощника и вахтенного механика. Ранее стало известно, что во время катастрофы они не смогли выбраться с судна.

"Координаты места крушения известны, и, в соответствии с инструкциями, все основания для обследования сухогруза есть", - отмечает заместитель председателя правительства - министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

Напомним, кораблекрушение случилось 9 ноября. Спасти удалось десять человек. После катастрофы стало известно, что "Анатолий Крашенинников" шел с неучтенными пассажирами.

Расследуется уголовное дело. Рассматриваются три версии случившегося: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Краевая госинспекция труда начала проверку в отношении владельца сухогруза.