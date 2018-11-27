На фестивале русских театров в Йошкар-Оле спектакли играют даже ночью

В Йошкар-Оле продолжается ХV Международный фестиваль русских театров "Мост дружбы".

В выходные дни в программе по три спектакля: утренний, вечерний и даже ночной. Так, после полуночи публике показали две постановки: "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева от хозяев фестиваля - Академического русского театра драмы им. Г. Константинова. В жанре мелодрамы выпустил этот спектакль приглашенный из Нижнего Новгорода режиссер Андрей Ярлыков. А популярное в Йошкар-Оле творческое объединение "ВСЁ!" представило драму "Гроза" по бессмертной пьесе Островского в режиссуре Сергея Васина, актера константиновской труппы.

Еще одну постановку - криминальную комедию "Аферисты" - показала константиновская труппа. В основе - пьеса Островского "Свои люди - сочтемся" (первоначальные названия - "Несостоятельный должник" и "Банкрот"). Это премьера 2018 года, работа худрука театра Владислава Константинова, сына Георгия Константинова, который в 1964 - 1994 годах был главным режиссером, его имя носит театр.

Русский драматический театр из Саранска (Республика Мордовия) привез "Кьоджинские перепалки", комедию Карло Гольдони, признанного мирового классика. Поставил ее в нынешнем году 27-летний режиссер Игорь Лебедев, выпускник Санкт-Петербургской театральной академии. Итальянская провинция 18 века. Пылкие страсти молодежи, ревность, обиды, ссоры. Выяснения отношений, потасовки. А в финале сразу три свадьбы. Счастье есть!

После каждого спектакля - обсуждения. С одной стороны - актеры и режиссеры, с другой - члены жюри. А затем веселые капустники в узком театральном кругу, уже не для публики, которые готовят для гостей хозяева фестиваля.

Многие театры не впервые участвуют в фестивале "Мост дружбы" - Бугульминский русский драматический театр имени А.В. Баталова (Татарстан), Акмолинский областной русский драматический театр (Республика Казахстан), Русский драматический театр "Мастеровые" (Набережные Челны). А вот Молодежный "Театр на Булаке" (Казань) приехал в Йошкар-Олу в первый раз.

- В январе 2019 года театру исполнится девять лет. Мы юны, но нам есть что рассказать и показать, - подчеркнул директор театра Виктор Степанцов.

Показали трагикомедию "Мсье Ибрагим" по пьесе "Мсье Ибрагим и цветы Корана" нашего современника Э.- Э. Шмита, живущего в Брюсселе. Это первая режиссерская работа молодого актера Искандера Нуризянова. Блестящие работы актеров Айнура Низамутдинова и Эрика Галлямова. История взросления 11-летнего мальчика, брошенного родителями. Момо одинок, он не умеет улыбаться, близость и ласку видит только от женщин легкого поведения... Но однажды мальчик знакомится с арабом, мсье Ибрагимом, хозяином лавки неподалеку, где покупает продукты. Мсье Ибрагим - неиссякаемый источник восточной мудрости. Для Момо он становится самым близким человеком, учит мальчика важным вещам: искусству улыбки, прощения, радости жизни.

На фестивале в эти дни ждут русские драматические театры из Армении, Казахстана. А вне конкурса Театр "У Моста" из Перми покажет 30 ноября музыкальную комедию "Ханума", задорную, веселую постановку худрука Сергея Федотова. "В ней есть все, что вспоминается при слове Грузия - тосты, песни, смех, многословное и велеречивое восхищение женской красотой, красочные и яркие герои. Зритель окажется в старинном Тифлисе, почувствует свежее дыхание с гор, услышит шум реки Куры и увидит старинные колоритные домики, в которых жили грузины в 19 веке", - отмечает пресс-служба театра.

Прямая речь

Сергей Московцев, директор Международного фестиваля русских театров "Мост дружбы", директор Академического русского театра драмы им. Г. Константинова:

- Главная тема нашего фестиваля - русский театр, который работает в условиях иноязычной среды. Во всех его сложностях, столкновении разных цивилизаций, культур. И главная ценность - русское слово. Оно может доноситься до нас по-разному: через великих русских драматургов или современные пьесы, которые интересны зрителю сегодня, это могут быть пьесы зарубежных авторов - классиков и современников. Они обращены к высоким духовным ценностям, к пониманию взаимоотношений, чтобы люди могли найти близкие родственные души, чтобы прекратились конфликты. Проблемы у всех одни и те же. Театр объединяет людей. Мы все одинаковые, наша страна многонациональная. Русский язык - как мостик- нас соединяет. А фестиваль - дело радостное, мы счастливы, что можем встречаться, общаться!