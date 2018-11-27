Пермское "Счастье не за горами" обезопасят металлом

Отремонтированный арт-объект "Счастье не за горами", ставший одним из символов Перми, скоро вернут на место. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

Фактически его сделают заново под руководством автора Бориса Матросова. Пермское "Счастье …" вновь будет фанерным, но каркас букв исполнят из толстостенных металлических труб. Сами же буквы сделают из влагостойкой фанеры. И прикрепят надпись к бетонному ограждению набережной с помощью распорных анкеров. Власти планируют установить арт-объект в начале декабря.

Напомним, что "Счастье …" появилось в Перми в 2009 году. И с тех пор стало одним из символов города. Особую популярность арт-объект получил после того, как попал в кадры сериала "Реальные пацаны" и фильма "Географ глобус пропил".

В 2015 году, во время высокого паводка, когда набережную затопило, в арт-объект врезался гидроцикл. А в этом году местный художник Алексей Илькаев испортил его, убрав слово "счастье". За это он был оштрафован на 45 тысяч рублей. После этого арт-объект убрали с набережной для ремонта.