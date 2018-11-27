В Чувашии к колонии приговорили наемника, воевавшего на Донбассе

Верховный суд Чувашии вынес приговор 41-летнему мужчине, которого обвиняли по нескольким статьям. Это участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, реабилитация нацизма и призывы к экстремистской деятельности.

Сам он является уроженцем Ставропольского края. В Чебоксарах его задержали в феврале этого года при попытке сбыть крупную партию наркотиков. По этому факту уголовное дело еще только рассматривается в суде. Когда стали выяснять, кто оказался в руках следствия, выяснилось, что подозреваемый в конце 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донецкой области, в частности в селе Пески Ясиноватского района, против сил ополченцев ДНР. До этого он прошел подготовку и вступил в состав украинского националистического батальона в качестве стрелка. Там же ему дали позывной "Генрих".

Как уточнили в региональном управлении СК РФ по Чувашии, за участие в вооруженном конфликте он получил вознаграждение в размере 4 тысяч гривен, после чего покинул Украину. Кроме того, следователи установили, что мужчина неоднократно размещал в соцсетях посты, направленные на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти, вражды и розни, а также реабилитацию нацизма. При этом некоторые публикации содержали публичные призывы к экстремистской деятельности и выражали явное неуважение к дням воинской славы и памятным датах России.

Суд приговорил бывшего наемника к 3 годам и 6 месяцам колонии, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, мужчину на 2 года лишили права заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов, групп в социальных сетях.