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27.11.2018 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии к колонии приговорили наемника, воевавшего на Донбассе

Текст: Петров Евгений

Верховный суд Чувашии вынес приговор 41-летнему мужчине, которого обвиняли по нескольким статьям. Это участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, реабилитация нацизма и призывы к экстремистской деятельности.

Фото: Depositphotos.com
Суд вынес приговор россиянину за участие в боевых действиях в Донбассе

Сам он является уроженцем Ставропольского края. В Чебоксарах его задержали в феврале этого года при попытке сбыть крупную партию наркотиков. По этому факту уголовное дело еще только рассматривается в суде. Когда стали выяснять, кто оказался в руках следствия, выяснилось, что подозреваемый в конце 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донецкой области, в частности в селе Пески Ясиноватского района, против сил ополченцев ДНР. До этого он прошел подготовку и вступил в состав украинского националистического батальона в качестве стрелка. Там же ему дали позывной "Генрих".

Как уточнили в региональном управлении СК РФ по Чувашии, за участие в вооруженном конфликте он получил вознаграждение в размере 4 тысяч гривен, после чего покинул Украину. Кроме того, следователи установили, что мужчина неоднократно размещал в соцсетях посты, направленные на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти, вражды и розни, а также реабилитацию нацизма. При этом некоторые публикации содержали публичные призывы к экстремистской деятельности и выражали явное неуважение к дням воинской славы и памятным датах России.

Суд приговорил бывшего наемника к 3 годам и 6 месяцам колонии, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, мужчину на 2 года лишили права заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов, групп в социальных сетях.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика
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