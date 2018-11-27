В Кирове из-за задымления в детсаду эвакуировали более 140 человек

В Кирове из детсада по улице Свободы из-за задымления эвакуировали 106 детей и 35 человек персонала.

ЧП произошло около 13.47, во время тихого часа, сообщили "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

На место выехали четыре пожарных расчета. Когда они прибыли к детскому саду, эвакуация уже заканчивалась. Открытого горения в здании не обнаружили.

Сначала причиной срабатывания сигнализации пожарные посчитали подгорание пищи в столовой. Однако после осмотра здания, выяснилось, что в подвале со стены упал огнетушитель. У него сорвало клапан, порошок вырвался наружу, а облако проникло в помещение, в том числе и в пищеблок. Датчики приняли его за дым и сработали.