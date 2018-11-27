В Пермском классическом университете произошел пожар

В Пермском государственном национальном исследовательском университете из-за возгорания проведена массовая эвакуация учащихся из пятого корпуса, где располагается филологический факультет.

Сигнализация и система оповещения сработали примерно в 14.30. Пока преподаватели организованно выводили около 200 студентов, к вузу выехали сразу 10 расчетов пожарных, карета "скорой помощи", а также полиция и оперативные службы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как выяснилось, возгорание произошло в аудиториях 30 и 30а - это компьютерный класс и серверная. В момент возникновения пожара внутри никого не было. Площадь возгорания составила один квадратный метр, возможная причина - короткое замыкание. Студентов пятого корпуса отпустили по домам.

По факту пожара проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.