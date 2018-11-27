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27.11.2018 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском классическом университете произошел пожар

Текст: Александр Шестаков (Пермь)

В Пермском государственном национальном исследовательском университете из-за возгорания проведена массовая эвакуация учащихся из пятого корпуса, где располагается филологический факультет.

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Сигнализация и система оповещения сработали примерно в 14.30. Пока преподаватели организованно выводили около 200 студентов, к вузу выехали сразу 10 расчетов пожарных, карета "скорой помощи", а также полиция и оперативные службы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как выяснилось, возгорание произошло в аудиториях 30 и 30а - это компьютерный класс и серверная. В момент возникновения пожара внутри никого не было. Площадь возгорания составила один квадратный метр, возможная причина - короткое замыкание.  Студентов пятого корпуса отпустили по домам.

По факту пожара проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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