В Саратовской области возбудили дело о гибели семьи из пяти человек

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью от угарного газа семьи из пяти человек: двоих взрослых и троих маленьких детей.

По данным СУ СК по региону, в результате проверки по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как уже сообщала "РГ", несчастье случилось 26 ноября в селе Гвардейском Красноармейского района Саратовской области.

В следственном управлении уточнили, что тела погибших обнаружила фельдшер, которая днем пришла проведать семью, где воспитывались мальчики, младшему из которых не было даже года, а его братьям - два года и семь лет. Дверь в дом оказалась не заперта. Медик пыталась оказать первую помощь хозяевам дома и их детям, но это не принесло результата. Предположительно, причиной гибели семьи стало отравление угарным газом.

- Для установления точной причины смерти людей назначены судебно-медицинские экспертизы, а также судебно-техническая экспертиза для выяснения вопроса об исправности газового оборудования, которое использовалось для отопления дома, и установления причины скопления угарного газа, - информирует пресс-служба ведомства.