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27.11.2018 13:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу фирмы заподозрили в продаже сырья для оружия массового поражения

Текст: Владимир Богданов

Топ-менеджер одной из крупных коммерческих фирм Новосибирска организовал продажу материалов, которые могут быть использованы для изготовления оружия массового поражения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"39-летний уроженец Новосибирска, начальник отдела внешнеэкономической деятельности одной из компаний, под прикрытием легальной коммерческой деятельности организовал передачу иностранной коммерческой организации алюминиевых прутков марки Д16, диаметром более 75 мм. Они могут быть использованы при создании оружия массового поражения. В отношении данных изделий установлен специальный экспортный контроль. Факт передачи был установлен в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области и УФСБ по Новосибирской области в ходе оперативных мероприятий", - заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что подозреваемый имел полномочия осуществлять внешнеэкономическую деятельность от имени компании. Он также обладал правом подписи товаросопроводительных документов по отгрузкам. Для вывоза за границу таких прутков нужна специальная лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в порядке, предусмотренном постановлением правительства РФ. В пресс-службе затруднились сказать, для производства какого оружия можно использовать алюминиевые прутки, сославшись на закон.

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В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье УК "незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения". Санкция по ней предусматривает до семи лет лишения свободы. Мужчина арестован.

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