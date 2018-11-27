В Новосибирске спасатели потушили пожар на СТО

Новосибирские пожарные справились с возгоранием, возникшим в двухэтажном здании станции техобслуживания на улице Рябиновой в Октябрьском районе. Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вблизи открытого огня находилось несколько баллонов с газом, что создавало дополнительную опасность.

На место возгорания пожарные выехали в 15.30 по местному времени, через час им удалось локализовать огонь, а в 17.52 ликвидировать открытое горение. Под СТО использовался только первый этаж здания, площадью 10 на 20 метров, наверху же был организован склад автомобильных покрышек. Именно шины стали основным источником огня, что также осложняло работу пожарных.

Вызов поступил по классу 1 БИС, на месте пришлось эвакуировать газовые баллоны и емкости с горюче-смазочными материалами. Со слов хозяев здания, людей внутри во время пожара не было. По оперативной информации, никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют причины возгорания.