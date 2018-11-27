В Чечне директор детсада предстанет перед судом за смерть ребенка

В Чеченской Республике на скамью подсудимых попала директор частного детского сада в селе Гойты. Годом ранее в ее заведении скончался полуторагодовалый ребенок, сообщают в республиканском следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Подсудимая приняла в детский сад по просьбе матери маленького мальчика. При этом с родителями не был заключен письменный договор.

Во время сна ребенок просунул голову между металлическими прутьями двухъярусной детской кровати, но не смог ее вытащить. В результате он погиб от механической асфиксии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "в" части второй статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По мнению следствия, условия, в которых находились дети во время сна, были не безопасными. А погибшему ребенку не оказали вовремя помощь из-за того, что воспитательница на долгое время оставила детей без присмотра.