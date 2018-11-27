Один человек пострадал в пожаре на горящем ледоколе в Петербурге

В Петербурге работник "Адмиралтейских верфей" пострадал в пожаре на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар распространяется по кораблю. Сейчас площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар начался в 19.00. Через восемь минут на месте были первые подразделения. Горят вторая и третья палубы теплохода. Пожару присвоен второй номер сложности.

"Виктор Черномырдин" - это самый большой дизель-электрический ледокол в мире. Его длина составляет 142,4 метра. Строительство корабля ведется на "Адмиралтейских верфях" с 2012 года.