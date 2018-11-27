"РГ" вручила диплом лауреату "Янтарного Меркурия" в Калининграде

В Калининграде в девятый раз прошла торжественная церемония вручения региональной премии "Янтарный Меркурий", которую ежегодно проводит Калининградская торгово-промышленная палата.

В этом году на участие в главном деловом конкурсе региона поступило более ста заявок от 73 организаций. Фирменную статуэтку бога торговли вместе с дипломом победителя получили представители пятнадцати компаний Калининградской области, названные экспертным советом лучшими в своих номинациях.

Свою награду вручила и "Российская газета": специальный диплом "РГ" за вклад в развитие агробизнеса Калининградской области получил лауреат номинации "Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе в сфере переработки сельскохозяйственной продукции" - ООО "БалтЗангас Нефтеоргсинтез".

Все победители получили право использовать изображение янтарного Меркурия как своеобразный знак качества своей продукции и услуг, а также шанс представлять Калининградскую область на общероссийском конкурсе "Золотой Меркурий" в Москве.