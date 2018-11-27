В Петербурге открылся фестиваль культуры Западного Китая

"Открой культуру Западного Китая в России" - так называется масштабный фестиваль, который открылся в Северной столице.

Западная часть Китая - самый сконцентрированный для проживания множества национальностей район Поднебесной, который находится в самом центре Евразийского континента. Именно здесь находится мост, соединяющий Восток и Запад и здесь сформировался Великий шелковый путь.

Поэтому культура этого региона и представлена на фестивале, организованном при поддержке пресс-канцелярии госсовета КНР, посольства КНР в России, генерального консульства КНР в Петербурге и корпорации внешних культурных связей Китая. В течение трех дней с ней могли познакомиться и жители города не Неве.

Главным событием фестиваля стал гала-концерт в котором приняли участие ансамбль песни и пляски городского округа Лхасы Тибетского автономного округа КНР и театр оперы и балета провинции Ганьсу. Две эти труппы побывали с гастролями во многих странах мира, популяризируя музыкальную и танцевальные культуры самого мифического региона Поднебесной. Многие номера - это попытка воспроизвести настенную роспись храмов города Дуньхуана - ворот Шелкового пути.

Кроме того, в программе фестиваля - выставка фотографий и живописи, посвященной региону. А также кинофестиваль, который проходит в киноцентре "Родина".

Напомним, что этот регион и Санкт-Петербург активно развивают культурные и экономические связи. Так, месяц назад мировая премьера симфонии "Дуньхуан и Шелковый путь" петербургского композитора, заслуженного деятеля искусств России Виктора Плешака прошла в преддверии Международного дня музыки в Большом театре города Дуньхуан.