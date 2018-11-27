Двух волгоградок осудили за финансирование террористов

Северо-Кавказский окружной военный суд признал двух жительниц Волгоградской области виновными в поддержке действующих на территории Сирии международных террористических структур.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФСБ России, в 2016 году удалось пресечь канал финансирования, организованный двумя фигурантками этого дела.

С апреля по октябрь 2013 года две гражданки по предложению третьей, находящейся ныне в международном розыске за совершение преступлений террористического характера, разместили в интернете объявления о сборе денег. Через безналичные платежные системы средства переводили на банковские карты, оформленные на других лиц.

Одной обвиняемой дали шесть лет лишения свободы, второй - пять. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Осужденные обжаловали приговор в апелляционном порядке. Но Верховный суд РФ, изучив материалы уголовного дела, оставил вердикт первой инстанции без изменения.