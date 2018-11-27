Грушко: Инцидент в Керченском проливе не имеет военного значения

С военной точки зрения инцидент в Керченском проливе абсолютно исчерпан, военного значения он иметь не будет, заявил в Берлине заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Это была совершенно осознанная провокация. И, собственно, то, что произошло в Киеве после этого - незамедлительно последовала инициатива о введении военного положения - это и показывает, к чему стремится правительство Украины", - особо отметил Грушко.

По его словам, ситуация объясняется внутриполитическими мотивами на Украине. Президент Петр Порошенко теряет популярность. Он хочет использовать обострение с Россией, чтобы продемонстрировать обществу так называемую западную поддержку, а также тиражирует тезис об агрессивной России для консолидации собственного электората.

Российская сторона предоставляет западным коллегам всю информацию по инциденту в Керченском проливе, пояснил Александр Грушко. При этом подчеркнул, что в инциденте с "совершенно беззаконным" захватом украинскими властями российского судна "Норд" на Западе не обеспокоились судьбой моряков. Они просидели в тюрьмах больше полугода, а капитан до сих пор там находится.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России. Суда опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате были задержаны и отправлены в Керчь на временную стоянку.