Крым посетят члены бундестага ФРГ

Делегация германского бундестага планирует посетить Крым в 2019 году.

Об этом заявил депутат партии "Народная дипломатия", руководитель партии фракции левых в горсовете города Квакенбрюк (Германия) Андреас Маурер во время встречи с членом Совфеда РФ от Севастополя Ольгой Тимофеевой.

По мнению Маурера, представители Бундестага смогут сами убедиться в изменениях, происходящих на полуострове, и составить объективную картину.

В ФРГ занимаются созданием координационного совета друзей Крыма. В него войдут представители Германии, Австрии и Швейцарии. Как рассказал Андреас Маурер, совет будет развивать гуманитарное сотрудничество с полуостровом и содействовать продвижению бизнес-проектов.