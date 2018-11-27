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27.11.2018 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани ликвидировали крупную финансовую пирамиду

Текст: Евгения Семизарова (Краснодарский край)

Трое организаторов крупной финансовой пирамиды из Краснодарского края нанесли ущерб потерпевшим почти на 100 миллионов рублей.

Фото: depositphotos.com
Распознать финансовую пирамиду может лишь каждый четвертый россиянин

По версии следствия, мошенники в возрасте 24, 29 и 48 лет привлекали деньги клиентов, заключая с ними договоры займов и обещая большие выплаты.

- Свои обязательства по выплатам обвиняемые не исполнили, чем причинили 300 потерпевшим из Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея ущерб на общую сумму свыше 90 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". На момент предварительного следствия 48-летний кубанец находился под стражей, а остальные фигуранты - под подпиской о невыезде.

Сейчас следствие завершилось, и дело о мошенничестве передали в районный суд. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до 10 лет, также они должны возместить потерпевшим ущерб.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Финансовые пирамиды
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