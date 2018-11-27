В Екатеринбурге оперный певец порвал рот на сцене

Тенор из Уфы Ильгам Валиев получил серьезные повреждения лица во время спектакля "Кармен" в Екатеринбургском оперном театре. Певец будет вынужден на две недели отказаться от выступлений.

В сцене драки артиста неудачно бросили, он ударился лицом и повредил рот.

- Спектакль "Кармен" в Екатеринбурге один из моих любимых спектаклей. Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадер и мастер по рукопашному бою... и все было доведено до автоматизма....сколько раз пели этот спектакль и никогда не было такого, всегда драки проходили без крови) Но в этот раз что то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа. А что случилось, понять не могу никак, - написал Валиев в соцсети.

Зрители приняли струйки крови на его лице за грим. Ильгам допел оперу до конца, а после поклонов фониатр театра отвезла его в больницу, где Валиеву наложили швы. Позже уфимский специалист рекомендовал солисту пару недель воздержаться от пения.