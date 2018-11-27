В Нижнем Тагиле осужден водитель "скорой", уронивший пациентку

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес сегодня приговор водителю машины "скорой помощи", из-за неосторожности которого погибла пожилая пациентка.

Инцидент случился утром 30 декабря 2016 года. Женщину 1939 года рождения перевозили из здания горбольницы на улице Горошникова в терапевтическое отделение на Кузнецкого на томографию (в больницу она поступила с заболеванием, неопасным для жизни).

По должностной инструкции водитель выездной бригады "скорой" исполняет также и обязанности санитара, соответственно, вместе с медперсоналом занимается переносом больных.

"Шофер без чьей-либо помощи начал погрузку тележки-каталки с пациенткой. Устройство накренилось, пожилая женщина упала с него и ударилась головой. Закрытая черепно-мозговая травма стала причиной ее смерти в тот же вечер", - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

В суде водитель свою вину в случившемся отрицал. Тем не менее, его признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Суд назначил тагильчанину наказание в виде ограничения свободы на год. С больницы в пользу семьи погибшей бабушки будет взыскано 642 тысячи рублей.

Приговор в законную силу не вступил.