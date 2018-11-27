На съемках фильма "Ильинский рубеж" побывал корреспондент "Родины"

Строительство укрепрайона на ближних подступах к Москве началось в середине лета 1941 года, завершение работ планировалось в ноябре, но уже 3 сентября немецкое командование начало операцию "Тайфун". Танковая группа Гудериана взяла в котел советские войска под Вязьмой и вышла на шоссе, проходящее через Юхнов, Ильинское и Малоярославец. Гитлеровцы оказались в глубоком тылу Западного и Резервного фронтов.

И до столицы - меньше 200 километров.

Как выиграть время и хотя бы на несколько дней задержать противника?

5 октября в казармах двух военных (артиллерийского и пехотного) училищ в Подольске прозвучал сигнал "Боевая тревога!"

Училища были созданы в 1939-40 годах. Курс подготовки младших офицеров, рассчитанный на три года, с началом войны сократили до шести месяцев. Занятия с вчерашними выпускниками-школьниками начались в первых числах сентября. Начальник Подольского артиллерийского Иван Стрельбицкий (в фильме его играет актер Евгений Дятлов) вспоминал: "Среди них были те , кто не успел поработать, никуда не ездил без папы и мамы и ни разу не брился".

Три с половиной тысячи курсантов и их наставников были брошены под Малоярославец с задачей совместно с силами 43-й армии задержать продвижение противника по Варшавскому шоссе на Москву хотя бы на пять дней. Не окончившие в большинстве своем даже краткосрочных курсов вчерашние школьники, не обстрелянные в боях и плохо вооруженные, стали стеной на пути профессиональной фашистской армии, уже покорившей пол-Европы. Курсанты держались на Ильинском рубеже 12 дней, в живых осталось около 300 человек...

На съемочной площадке "Военфильма" под Медынью построена деревня, создана искусственная река, вырыты окопы, доты, противотанковые укрепления. Около 600 жителей близлежащих городов участвуют в массовых батальных сценах. Это не первый фильм продюсера Игоря Угольникова ("Брестская крепость", "Батальон", "Первая Мировая война") об истории нашей страны, но, может быть, самый главный. "Надеюсь, что наша картина будет достойна великих советских фильмов "Они сражались за Родину", "В бой идут одни "старики", "Офицеры", - говорит он.

Звезды российского кинематографа Сергей Безруков, Роман Мадянов, Даниил Спиваковский, Алексей Бардуков считают честью для себя даже эпизодическую роль в "Ильинском рубеже". О том же сказал в интервью "Родине" режиссер-постановщик Вадим Шмелев, написавший сценарий: "Хотим сделать картину, за которую не будет стыдно перед внуками".

В 1989 году в Москве появилась улица Подольских Курсантов. Теперь к нам возвращаются их Лица.