Рон Ховард представил отрывок из фильма о Лучано Паваротти

Режиссер фильмов "Игры разума", "Темная башня" и "Хан Соло: Звездные войны", оскароносный Рон Ховард представил на American Film Market первые восемь минут своего нового проекта "Паваротти". Это документальный фильм про легендарного оперного тенора Лучано Паваротти и самые активные годы его творчества.

В работе над фильмом принимали участие члены семейства Паваротти, его вдова Николетта, а также известные музыканты. Например, лидер U2 Боно.

Презентация картины стала одним из главных событий кинорынка, по результатам которого Pavarotti был куплен для проката более чем в 30 странах. Официальным прокатчиком картины в странах СНГ и Балтики, как пишет Deadline, станет кинокомпания "Вольга".

В настоящий момент лента находится на постпродакшне, релиз намечен на следующий год. По словам Ховарда, по окончании сеансов в кинотеатрах планируется крутить записи Паваротти - для полноты опыта.