Самое страшное оружие: российские тяжелые огнеметы оценили в США

Российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" являются одними из самых ужасающих видов оружия на современном поле битвы. Но будут ли они оставаться эффективными в будущем? Этим вопросом задался аналитик журнала The National Interest Чарли Гао.

"Буратино" является плодом эволюции огнеметов, которые использовались во время Второй мировой войны. Их главным недостатком была короткая дистанция и советские инженеры пытались улучшить этот вид оружия, а именно найти способ доставлять зажигательную смесь на большие расстояния. Результатом усилий и стал бронированный комплекс на гусеничной платформе с набором зажигательных и термобарических ракет.

Пусковая установка может поворачиваться на 360 градусов, что облегчает наведение. Ее расположение на шасси танка позволяет передвигаться в одном строю с другой бронетехникой, которой требуется огневая поддержка. А меньшая по сравнению с традиционной артиллерией дальность действия (2,8 - 4 километра) дает возможность более интенсивно вести атакующие действия.

- Это главные преимущества "Буратино" перед традиционными реактивными системами залпового огня, которые могут применять аналогичные боезаряды с более высокой точностью, - отмечает автор.

Еще одной задачей, которая возлагается на российские тяжелые огнеметные системы, является уничтожение хранилищ потенциально опасных биологических или химических веществ. Поэтому ТОС входят состав подразделений РХБЗ.

Эффективность "Буратино" была доказана уже во время первого боевого применения в 1988 году в Афганистане - взрывная сила его 220-мм термобарических ракет почти в два раза превысила мощность 122-мм снарядов установки "Град" с аналогичным боезарядом.

ТОС оснащается системой управления огнем. Стрельба может вестись как одиночными ракетами, так и залпом. Боекомплект установки включает 24 боеприпаса. Транспортно-заряжающая машина может базироваться либо на шасси грузовика "Камаз" повышенной проходимости либо на платформе Т-72. Она несет 12 единиц боекомплекта. При этом, отмечает аналитик, использование шасси Т-72 является более предпочтительным и популярным, поскольку оно выдерживает суровые условия.

Более поздняя версия комплекса ТОС-1А "Солнцепек" является модернизацией, предназначенной для использования ракет более дальнего радиуса действия - до шести километров. Кроме того, эта машина отличается усиленной броней пусковой установки.

- В случае выхода из строя экипаж ТОС более вооружен по сравнению с экипажами танков. В распоряжении бойцов пулемет РПК-74, пять единиц РПГ-26, два автомата АКС-74 и гранаты, - пишет Чарли Гао.

Автор также отмечает, и "Буратино", и "Солнцепек" нуждаются в серьезной защите на поле боя, поскольку пусковая установка машина уязвима для атак противотанковых управляемых ракет.

- В целом, российские тяжелые огнеметные системы являются очень полезными для сухопутных сил, особенно в условиях городских боев. Эти качества, вероятно, и делают "Буратино" и "Солнцепек" очень популярными среди стран Ближнего Востока и Северной Африки, - заключает аналитик.