Сбербанк сообщил в ЕК об утечке персональных данных своих сотрудников

Сбербанк поставил Еврокомиссию в известность об инциденте, связанном с попаданием в Сеть данных сотрудников, в числе которых были граждане Евросоюза, сообщил журналистам глава службы кибербезопасности российской кредитной организации Сергей Лебедь в кулуарах SOC-Форум 2018. При этом он уточнил, что владельцам персональных данных утечка ущерба не нанесла.

База данных с некоторыми персональными сведениями работников банка (их имена, электронные адреса, а также логины для входа в операционную систему кредитной организации) была выложена в октябре на один из специализированных сайтов для программистов.

По словам Сергея Лебедя, в банке не считают правильным квалифицировать это происшествие как утечку. "В рамках политики системы защиты, которая у нас установлена, прохождение подобной информации разрешено. Они нужны для наших подрядчиков, партнеров для настройки определенных систем", - приводят цитату Лебедя РИА Новости.