Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице

Пасмурно, ветрено и скользко ожидается сегодня в столичном регионе.

Как сообщает Гидрометцентр России, днем ожидается минус 2-4 градуса. Но скорость ветра может достигать 10 м/с.

Днем возможен небольшой снег. Как и в ночь на среду. Ночью похолодает до минус 8-10 градусов, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

К середине недели еще похолодает: ночью до минус 9-14, днем до минус 4-9 градусов. Но с четверга возможно будет проглядывать солнце.

В целом погодные условия соответствуют календарю. Лишь достаточно высокая влажность воздуха, как сообщает портал meteonovosti.ru, может вызывать обострение хронических бронхо-легочных недугов и опорно-двигательного аппарата.