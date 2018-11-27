Слух: Натали Портман вернется в "Звездные войны"

Натали Портман может вернуться к роли принцессы Падме Амидалы в девятом эпизоде "Звездных войн", чтобы встретиться с собственным внуком.

Согласно "утечке" информации со съемок (правдивой или ложной - никто не знает), которую транслирует MovieWeb, встреча Кайло Рена и его покойной бабушки может случиться в так называемом Месте-Между-Мирами - мистическом измерении, которое было впервые представлено в сериале "Звездные войны: Повстанцы". Это что-то вроде портала, позволяющего перемещаться во времени и влиять на события прошлого.

Кайло Рен якобы попадет на этот уровень реальности, чтобы стать свидетелем похорон Падме на планете Набу, а также совместных сцен между Анакином и его супругой.

Пока неизвестно, будут ли использованы для этих сцен архивные съемки из третьего эпизода, или режиссер Джей Джей Абрамс снимет их заново с возможным омоложением задействованных актеров.

Несмотря на тот факт, что до премьеры фильма осталось чуть больше года, официальной информации о будущей картине почти нет, поэтому возвращение Падме может оказаться всего лишь фейком, возникшим из заявления Абрамса, что он планирует связать в будущем эпизоде все фильмы франшизы.