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27 ноября 2018 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 2018 года № 898 "Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге"

Дата подписания 26 ноября 2018 г.
Опубликован 27 ноября 2018 г.

Во исполнение пункта 4.1 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2008 № 657, Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить периоды с 26.11.2018 по 15.01.2019 и с 15.03.2019 по 15.04 2019, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

 

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