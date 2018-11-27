Закон Санкт-Петербурга от 26 ноября 2018 года № 641-133 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах", статью 4.1 Закона Санкт-Петербурга "О налоге на имущество организаций" и статью 5 Закона Санкт-Петербурга "О земельном налоге"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 14 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 1995 года N 81-11 "О налоговых льготах" следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 11-1 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:

"26) организации, отвечающие условиям отнесения их к субъектам малого предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством и осуществляющие виды экономической деятельности в соответствии с кодами 38.21 "Обработка и утилизация неопасных отходов" (за исключением утилизации неопасных отходов путем сжигания), 38.32.12 "Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования", 38.32.51 "Обработка отходов и лома стекла", 38.32.52 "Обработка отходов бумаги и картона", 38.32.53 "Обработка отходов и лома пластмасс", 38.32.54 "Обработка отходов резины", 38.32.55 "Обработка отходов текстильных материалов", 38.32.59 "Обработка прочего вторичного неметаллического сырья" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, - в отношении объектов недвижимого имущества, используемых ими для осуществления указанных видов экономической деятельности, при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, предоставляется в отношении новых (не бывших ранее в эксплуатации) объектов недвижимого имущества, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, принятых к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2019 года.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется организации при условии, что суммарная выручка от осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, составляет не менее 90 процентов в общем объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный (налоговый) период.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, применяется в случае ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от экономической деятельности, относящейся к видам экономической деятельности, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от иной экономической деятельности.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим подпунктом возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за календарным годом, в котором объекты недвижимого имущества, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, были приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введены в эксплуатацию, при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

В случае несоблюдения организацией в течение отчетного (налогового) периода хотя бы одного из условий, установленных настоящим подпунктом, организация должна осуществить перерасчет суммы налога на имущество организаций начиная с отчетного (налогового) периода, в котором имело место несоблюдение указанных условий.

В налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим подпунктом, организации представляют:

расчет доли доходов организации от видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в общем объеме доходов организации, учитываемых при налогообложении прибыли. Расчет осуществляется в произвольной форме;

копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) в рамках осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим подпунктом, сведения по каждому объекту недвижимого имущества, включающие наименование, инвентарный номер, дату его принятия к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим подпунктом прекращается с 1 января 2024 года.".

2. Пункт 2 статьи 11-7-1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) организации, отвечающие условиям отнесения их к субъектам малого предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством и осуществляющие виды экономической деятельности в соответствии с кодами 38.21 "Обработка и утилизация неопасных отходов" (за исключением утилизации неопасных отходов путем сжигания), 38.32.12 "Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования", 38.32.51 "Обработка отходов и лома стекла", 38.32.52 "Обработка отходов бумаги и картона", 38.32.53 "Обработка отходов и лома пластмасс", 38.32.54 "Обработка отходов резины", 38.32.55 "Обработка отходов текстильных материалов", 38.32.59 "Обработка прочего вторичного неметаллического сырья" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, - в отношении земельных участков, в границах которых расположены объекты недвижимого имущества, используемые ими для осуществления указанных видов экономической деятельности, при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, предоставляется при условии, что объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков), указанные в абзаце первом настоящего подпункта, являются новыми (не бывшими ранее в эксплуатации), приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введены в эксплуатацию не ранее 1 января 2019 года.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется организации при условии, что суммарная выручка от осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, составляет не менее 90 процентов в общем объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный (налоговый) период.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, применяется в случае ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от экономической деятельности, относящейся к видам экономической деятельности, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от иной экономической деятельности.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за календарным годом, в котором объекты недвижимого имущества, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, были приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введены в эксплуатацию, при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

В налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом, организации представляют:

расчет доли доходов организации от видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в общем объеме доходов организации, учитываемых при налогообложении прибыли. Расчет осуществляется в произвольной форме;

копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) в рамках осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом, сведения по каждому объекту недвижимого имущества, включающие наименование, инвентарный номер, дату принятия его к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, не применяется в случае, если площадь земельного участка, занятая объектами недвижимого имущества, указанными в абзаце втором настоящего подпункта, составляет менее 30 процентов общей площади земельного участка. Для подтверждения выполнения данного условия должны быть представлены в составе отчетности выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в отношении которого применяется налоговая льгота, а также составляемый в произвольной форме расчет площади земельного участка, занятого объектами недвижимого имущества, указанными в абзаце втором настоящего подпункта.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом прекращается с 1 января 2024 года.".

Статья 2

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 26 ноября 2003 года N 684-96 "О налоге на имущество организаций" изменение, дополнив пункт 1 статьи 4-1 подпунктом 25 следующего содержания:

"25) организации, отвечающие условиям отнесения их к субъектам малого предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством и осуществляющие виды экономической деятельности в соответствии с кодами 38.21 "Обработка и утилизация неопасных отходов" (за исключением утилизации неопасных отходов путем сжигания), 38.32.12 "Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования", 38.32.51 "Обработка отходов и лома стекла", 38.32.52 "Обработка отходов бумаги и картона", 38.32.53 "Обработка отходов и лома пластмасс", 38.32.54 "Обработка отходов резины", 38.32.55 "Обработка отходов текстильных материалов", 38.32.59 "Обработка прочего вторичного неметаллического сырья" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, - в отношении объектов недвижимого имущества, используемых ими для осуществления указанных видов экономической деятельности, при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, предоставляется в отношении новых (не бывших ранее в эксплуатации) объектов недвижимого имущества, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, принятых к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2019 года.

Право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется организации при условии, что суммарная выручка от осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, составляет не менее 90 процентов в общем объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный (налоговый) период.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, применяется в случае ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от экономической деятельности, относящейся к видам экономической деятельности, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от иной экономической деятельности.

Право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за календарным годом, в котором объекты недвижимого имущества, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, были приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введены в эксплуатацию, при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

В случае несоблюдения организацией в течение отчетного (налогового) периода хотя бы одного из условий, установленных настоящим подпунктом, организация должна осуществить перерасчет суммы налога начиная с отчетного (налогового) периода, в котором имело место несоблюдение указанных условий.

В налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом, организации представляют:

расчет доли доходов организации от видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в общем объеме доходов организации, учитываемых при налогообложении прибыли. Расчет осуществляется в произвольной форме;

копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) в рамках осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом, сведения по каждому объекту недвижимого имущества, включающие наименование, инвентарный номер, дату принятия его к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

Право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом прекращается с 1 января 2024 года.".

Статья 3

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 14 ноября 2012 года N 617-105 "О земельном налоге в Санкт-Петербурге" изменение, дополнив пункт 2 статьи 5 подпунктом 4 следующего содержания:

"4) организации, отвечающие условиям отнесения их к субъектам малого предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством и осуществляющие виды экономической деятельности в соответствии с кодами 38.21 "Обработка и утилизация неопасных отходов" (за исключением утилизации неопасных отходов путем сжигания), 38.32.12 "Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования", 38.32.51 "Обработка отходов и лома стекла", 38.32.52 "Обработка отходов бумаги и картона", 38.32.53 "Обработка отходов и лома пластмасс", 38.32.54 "Обработка отходов резины", 38.32.55 "Обработка отходов текстильных материалов", 38.32.59 "Обработка прочего вторичного неметаллического сырья" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, - в отношении земельных участков, в границах которых расположены объекты недвижимого имущества, используемые ими для осуществления указанных видов экономической деятельности, при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, предоставляется при условии, что объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков), указанные в абзаце первом настоящего подпункта, являются новыми (не бывшими ранее в эксплуатации), приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введены в эксплуатацию не ранее 1 января 2019 года.

Право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется организации при условии, что суммарная выручка от осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, составляет не менее 90 процентов в общем объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный (налоговый) период.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, применяется в случае ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от экономической деятельности, относящейся к видам экономической деятельности, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от иной экономической деятельности.

Право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за календарным годом, в котором объекты недвижимого имущества, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, были приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введены в эксплуатацию, при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

В налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом, организации представляют:

расчет доли доходов организации от видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в общем объеме доходов организации, учитываемых при налогообложении прибыли. Расчет осуществляется в произвольной форме;

копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) в рамках осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом, сведения по каждому объекту недвижимого имущества, включающие наименование, инвентарный номер, дату принятия его к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, не применяется в случае, если площадь земельного участка, занятая объектами недвижимого имущества, указанными в абзаце втором настоящего подпункта, составляет менее 30 процентов общей площади земельного участка. Для подтверждения выполнения данного условия должны быть представлены в составе отчетности выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в отношении которого применяется налоговая льгота, а также составляемый в произвольной форме расчет площади земельного участка, занятого объектами недвижимого имущества, указанными в абзаце втором настоящего подпункта.

Право на освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим подпунктом прекращается с 1 января 2024 года.".

Статья 4

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

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