Новости

Президент подписал закон о дополнительной настройке налоговой системы 27.11.2018
В США обвинили российские СМИ в том, что "они говорят правду" 27.11.2018
Bloomberg обновил рейтинг самых рискованных валют 27.11.2018
В Петербурге потушили пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" 27.11.2018
Трамп в ярости: General Motors закроет пять заводов в США и Канаде 27.11.2018
Песков прокомментировал слова Порошенко о попытке звонка Путину 27.11.2018
Песков опроверг слова Порошенко о попытке связаться с Путиным 27.11.2018
Пересадку почек 7 пациентам по принципу "домино" впервые провели в Европе 27.11.2018
Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг 27.11.2018
Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе локализовали пенной атакой 27.11.2018
Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов 27.11.2018
Число пострадавших на горящем ледоколе в Петербурге возросло до двух 27.11.2018
Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев 27.11.2018
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане 27.11.2018
Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре 27.11.2018
В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение 27.11.2018
Участились случаи отказа гражданам РФ во въезде на Украину 27.11.2018
Ассанж отказался от кота по требованию посольства Эквадора 27.11.2018
Игра на контрастах: новая коллекция платков и шарфов Prada 27.11.2018
В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков 27.11.2018
Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных 27.11.2018
В "Сокольниках" начнет работать "зимнее караоке" 27.11.2018
Один человек пострадал в пожаре на горящем ледоколе в Петербурге 27.11.2018
В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" 27.11.2018
Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства 27.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Tiffany Blue Book "Весна": колье-гортензия из платины с танзанитами, сапфирами и бриллиантами. Tiffany Blue Book "Весна": колье-гортензия из платины с танзанитами, сапфирами и бриллиантами.
Tiffany Blue Book "Весна": колье-гортензия из платины с танзанитами, сапфирами и бриллиантами.

Tiffany Blue Book - так называется высокая ювелирная коллекция Tiffany&Co., которая выпускается каждый год на новую тему. Впервые "Голубая книга" появилась еще в 1845 году: тогда это был каталог украшений для важных клиентов под обложкой голубого цвета. Сегодня это скорее лаборатория прогрессивных идей, которые позднее находят воплощение в новых коллекциях.

За нынешнюю Blue Book отвечал Рид Кракофф - новый креативный директор, пришедший в компанию в прошлом году. В результате его усилий на свет появилось нечто большее, чем очередная коллекция для "красных дорожек": украшения оказались очень смелыми и современными. "Сложность состояла в том, чтобы создать нечто выдающееся, но в то же время чтобы это было удобно носить - зачастую эти два понятия противоречат друг другу, - замечает Кракофф. - Нашей целью было воплотить нечто совершенно особенное и уникальное, но при этом способное стать частью повседневной жизни".

"Мы черпали вдохновение в природе и архитектуре, изящно их противопоставляя"

Коллекция строится вокруг пяти тем - зима, весна, лето, осень и теория цвета. Хаотичность и асимметричная красота природы соединяются с точной геометрией. Весну символизируют соцветия гортензии - природные, но в то же время почти архитектурные объекты с плавными переходами цвета. Ощущения лета переданы эфемерностью крыльев мотыльков на жесткой основе браслета, напоминающего "танковые" цепи 1940-х годов. Осень воплощают нежные ягоды золотистого жемчуга. А зимнее бриллиантовое колье воссоздает неоднородность треснувшего льда. "Мы осовремениваем классические мотивы, сочетая фигуративное с абстрактным, индустриальное с природным. Истоки этих противопоставлений лежат в прошлом, но в настоящем они обретают новый смысл", - говорит Рид Кракофф.

Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая