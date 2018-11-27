Tiffany Blue Book - так называется высокая ювелирная коллекция Tiffany&Co., которая выпускается каждый год на новую тему. Впервые "Голубая книга" появилась еще в 1845 году: тогда это был каталог украшений для важных клиентов под обложкой голубого цвета. Сегодня это скорее лаборатория прогрессивных идей, которые позднее находят воплощение в новых коллекциях.

За нынешнюю Blue Book отвечал Рид Кракофф - новый креативный директор, пришедший в компанию в прошлом году. В результате его усилий на свет появилось нечто большее, чем очередная коллекция для "красных дорожек": украшения оказались очень смелыми и современными. "Сложность состояла в том, чтобы создать нечто выдающееся, но в то же время чтобы это было удобно носить - зачастую эти два понятия противоречат друг другу, - замечает Кракофф. - Нашей целью было воплотить нечто совершенно особенное и уникальное, но при этом способное стать частью повседневной жизни".

"Мы черпали вдохновение в природе и архитектуре, изящно их противопоставляя"

Коллекция строится вокруг пяти тем - зима, весна, лето, осень и теория цвета. Хаотичность и асимметричная красота природы соединяются с точной геометрией. Весну символизируют соцветия гортензии - природные, но в то же время почти архитектурные объекты с плавными переходами цвета. Ощущения лета переданы эфемерностью крыльев мотыльков на жесткой основе браслета, напоминающего "танковые" цепи 1940-х годов. Осень воплощают нежные ягоды золотистого жемчуга. А зимнее бриллиантовое колье воссоздает неоднородность треснувшего льда. "Мы осовремениваем классические мотивы, сочетая фигуративное с абстрактным, индустриальное с природным. Истоки этих противопоставлений лежат в прошлом, но в настоящем они обретают новый смысл", - говорит Рид Кракофф.