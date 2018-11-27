Трамп: Меня в молодости сравнивали с Элвисом Пресли

Президент США Дональд Трамп позволил себе быть откровенным со своими сторонниками и рассказал, что в молодости его сравнивали с Королем рок-н-ролла Элвисом Пресли.

Об этом американский лидер заявил в понедельник, выступая в городе Тьюпело (штат Миссисипи), где в 1935 году родился певец. "Я не должен этого говорить, меня назовут высокомерным, а я не такой. Если не принимать во внимание мои светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом", - признался Трамп.

Он спросил у присутствующих, заметно ли сходство. "Не верится, да? Я всегда считал это большой похвалой" - подчеркнул глава Белого дома, имея я виду сходство с Пресли, пишет ТАСС.

Ранее, 16 ноября впервые за время своего президентства Дональд Трамп вручил соотечественникам Президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду страны. Ее были удостоены семь человек, трое из них, в том числе Пресли, - посмертно.