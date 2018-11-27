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27 ноября 2018 г.

Постановление правительства Удмуртской Республики от 27 ноября 2018 года № 504 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за III квартал 2018 года"

Дата подписания 27 ноября 2018 г.
Опубликован 27 ноября 2018 г.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за III квартал 2018 года в расчете на душу населения - 9 196 рублей, для трудоспособного населения - 9 748 рублей, пенсионеров - 7 481 рубль, детей - 9 242 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов

 

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