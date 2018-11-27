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Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг

Анимация
    27.11.2018, 21:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Американский мультипликатор, дипломированный морской биолог и сказочник и фантазер от Бога, создатель мультсериала "Губка Боб квадратные штаны" Стивен Хилленберг скончался на 58-м году жизни.

Душераздирающую новость принес Variety. И, к сожалению, сообщение не стало неожиданностью: в прошлом году Стивен признался, что ему диагностировали неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз.

БАС, известный также как болезнь Шарко или Лу Герига, - медленно и неуклонно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и атрофии мышц.

Стивен умер в понедельник. Причиной стал указанный недуг.

Компания Nickelodeon, прославившая Губку Боба, выпустила официальное заявление, в котором выразила глубочайшую скорбь в связи с уходом Стивена, отмечая, что работы мультипликатора обладали удивительно мягким юмором, принесшим радость как детям по всему миру, так и их родителям. И это святая правда.

"Его оригинальные персонажи и мир Бикини-Боттома (подводный городок, где происходит действие мультфильмов - "РГ-Кинократия") еще долгие годы будут напоминать нам, как важно быть оптимистами, как важно ценить дружбу, а также о безграничной силе фантазии", - сказано в заявлении канала.

Стивен Хилленберг родился в 1961 году в Оклахоме. Морским биологом работал с 1984 по 1987 год. При этом его вторым большим увлечением всегда была анимация, в которой и решил дерзнуть в 87-м. Стивен сделал несколько короткометражек, две из которых - The Green Beret и Wormholes - имели успех на профильных фестивалях, стяжав награды.

"Губка Боб квадратные штаны" появился в 97-м. Дебют сериала в эфире - 1999 год. Всего вышло двенадцать сезонов. Плюс три фильма, центнеры сопутствующей продукции и видеоигры.

Кроме "Губки Боба" Стивен работал над анимационными сериалами "Кенгуренок Рокко" и "Ох уж эти детки".

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