Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг

Американский мультипликатор, дипломированный морской биолог и сказочник и фантазер от Бога, создатель мультсериала "Губка Боб квадратные штаны" Стивен Хилленберг скончался на 58-м году жизни.
Душераздирающую новость принес Variety. И, к сожалению, сообщение не стало неожиданностью: в прошлом году Стивен признался, что ему диагностировали неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз.
RIP to a goat. The creator of Spongebob. Stephen Hillenburg pic.twitter.com/cJm2lQnKDV— Saucy (@TGiSenpai) November 27, 2018
БАС, известный также как болезнь Шарко или Лу Герига, - медленно и неуклонно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и атрофии мышц.
Стивен умер в понедельник. Причиной стал указанный недуг.
Stephen Hillenburg created a cartoon that defined an entire generation. There is a reason why many are still enjoying it as much as they did when they were kids.— SEGANintendoUbisoft (@SegaUbi) November 27, 2018
57 is way too young of an age to pass away, but his legacy will live on forever.
Rest In Peace, Stephen Hillenburg pic.twitter.com/9NoKqbGdzY
Компания Nickelodeon, прославившая Губку Боба, выпустила официальное заявление, в котором выразила глубочайшую скорбь в связи с уходом Стивена, отмечая, что работы мультипликатора обладали удивительно мягким юмором, принесшим радость как детям по всему миру, так и их родителям. И это святая правда.
"Его оригинальные персонажи и мир Бикини-Боттома (подводный городок, где происходит действие мультфильмов - "РГ-Кинократия") еще долгие годы будут напоминать нам, как важно быть оптимистами, как важно ценить дружбу, а также о безграничной силе фантазии", - сказано в заявлении канала.
Stephen Hillenburg, creator of the beloved Nickelodeon cartoon series, died at the age of 57 https://t.co/e2tArGHzM2 pic.twitter.com/p2jGDdRsfN— RT (@RT_com) November 27, 2018
Стивен Хилленберг родился в 1961 году в Оклахоме. Морским биологом работал с 1984 по 1987 год. При этом его вторым большим увлечением всегда была анимация, в которой и решил дерзнуть в 87-м. Стивен сделал несколько короткометражек, две из которых - The Green Beret и Wormholes - имели успех на профильных фестивалях, стяжав награды.
"Губка Боб квадратные штаны" появился в 97-м. Дебют сериала в эфире - 1999 год. Всего вышло двенадцать сезонов. Плюс три фильма, центнеры сопутствующей продукции и видеоигры.
Кроме "Губки Боба" Стивен работал над анимационными сериалами "Кенгуренок Рокко" и "Ох уж эти детки".