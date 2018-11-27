Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг

Американский мультипликатор, дипломированный морской биолог и сказочник и фантазер от Бога, создатель мультсериала "Губка Боб квадратные штаны" Стивен Хилленберг скончался на 58-м году жизни.

Душераздирающую новость принес Variety. И, к сожалению, сообщение не стало неожиданностью: в прошлом году Стивен признался, что ему диагностировали неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз.

RIP to a goat. The creator of Spongebob. Stephen Hillenburg pic.twitter.com/cJm2lQnKDV — Saucy (@TGiSenpai) November 27, 2018

БАС, известный также как болезнь Шарко или Лу Герига, - медленно и неуклонно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и атрофии мышц.

Стивен умер в понедельник. Причиной стал указанный недуг.

Stephen Hillenburg created a cartoon that defined an entire generation. There is a reason why many are still enjoying it as much as they did when they were kids.



57 is way too young of an age to pass away, but his legacy will live on forever.



Rest In Peace, Stephen Hillenburg pic.twitter.com/9NoKqbGdzY — SEGANintendoUbisoft (@SegaUbi) November 27, 2018

Компания Nickelodeon, прославившая Губку Боба, выпустила официальное заявление, в котором выразила глубочайшую скорбь в связи с уходом Стивена, отмечая, что работы мультипликатора обладали удивительно мягким юмором, принесшим радость как детям по всему миру, так и их родителям. И это святая правда.

"Его оригинальные персонажи и мир Бикини-Боттома (подводный городок, где происходит действие мультфильмов - "РГ-Кинократия") еще долгие годы будут напоминать нам, как важно быть оптимистами, как важно ценить дружбу, а также о безграничной силе фантазии", - сказано в заявлении канала.

Stephen Hillenburg, creator of the beloved Nickelodeon cartoon series, died at the age of 57 https://t.co/e2tArGHzM2 pic.twitter.com/p2jGDdRsfN — RT (@RT_com) November 27, 2018

Стивен Хилленберг родился в 1961 году в Оклахоме. Морским биологом работал с 1984 по 1987 год. При этом его вторым большим увлечением всегда была анимация, в которой и решил дерзнуть в 87-м. Стивен сделал несколько короткометражек, две из которых - The Green Beret и Wormholes - имели успех на профильных фестивалях, стяжав награды.

"Губка Боб квадратные штаны" появился в 97-м. Дебют сериала в эфире - 1999 год. Всего вышло двенадцать сезонов. Плюс три фильма, центнеры сопутствующей продукции и видеоигры.

Кроме "Губки Боба" Стивен работал над анимационными сериалами "Кенгуренок Рокко" и "Ох уж эти детки".